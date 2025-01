O advogado de José Castelo Branco, Pedro Nogueira Simões, reagiu às últimas polémicas que envolvem o nome do famoso socialite.

Pedro Simões esclareceu, em declarações ao programa 'V+ Fama', as notícias que dão conta de que Castelo Branco estará a violar as medidas de coação ao ter viajado para Nova Iorque e apelou a que não seja feito um julgamento público do socialite uma vez que este ainda não foi julgado.