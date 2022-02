Maria Rueff aproveitou uma pausa nas gravações da novel 'Festa é Festa' para esclarecer "algumas dúvidas" sobre a sua alegada mudança para a TVI, o suposto fim de contrato com a RTP 1 e um alegado afastamento de Herman José.

"Aceitei fazer o papel de Quina, na novela 'Festa é Festa', mas não assinei qualquer exclusividade com a TVI", assegura a atriz, estando assim na mesma situação que Ana Bola - que também está a gravar uma nova novela no canal de Queluz de Baixo.

Quanto a um possível fim da sua parceria com Herman José e com o programa 'Cá por Casa', Rueff explica: "Continuo ao lado do Herman José como sempre, e que alegria, no programa 'Cá por Casa', na RTP (com a qual também não tenho nenhuma exclusividade), até o Hérman considerar que faz sentido ter-me no elenco. O programa é dele e de sua inteira responsabilidade".

"Nestes anos Covid, tão difíceis para a classe artística, ter a felicidade de ser desafiada para vários projetos, é um privilégio. Obrigada aos que me desafiam e aos que continuam desse lado", termina a atriz, grata pelos vários desafios que abraça atualmente.

Leia Também: Maria Rueff sobre a TVI. "Não podia ter sido melhor recebida"