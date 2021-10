Cleide Senhorães, de 33 anos, foi no decorrer desta semana nomeada Procuradora do Ministério Público. Notícia que motivou satisfação e aplausos, mas também duras críticas pelo facto de a advogada ser antiga participante do 'Secret Story 2'.

Perante um texto do cronista Mário Gonçalves, onde são colocadas em causa as capacidades de Cleide para ocupar o cargo em questão, Isabela Cardinali, também ela antiga concorrente do reality show, resolveu reagir.

"A Cleide não é mais do que os outros. Não vou felicitá-la pela conquista com o preconceito escondido pelo facto de ter participado num reality show. O problema está no espanto de quem acha que um ex-concorrente de reality show não tem mais do que uma ervilha no cérebro", começa por defender a jovem.

"A Cleide não conseguiu ‘isto’ por participar num programa. A Cleide trabalhou mais para isto por ter participado no programa. E por esse motivo, e por saber o que está por detrás de uma conquista tão grande quanto esta, que fico extremamente desiludida e furiosa quando leio um texto tão deprimente como este. Este é o Mário, um gajo que utiliza as redes sociais para destilar ódio sobre tudo e todos, mas que em poder de argumentação deixa muito a desejar. Boa sorte, Mário", termina.

A mensagem partilhada pela antiga concorrente do 'Secret Story'© Reprodução Instagram/ Isabela Cardinali

Veja também o texto de Mário Gonçalves causou indignação a Isabela e onde são feitas duras críticas à nomeação de Cleide Senhorães:

