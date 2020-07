Big Sean já reagiu à notícia do desaparecimento da ex-noiva, Naya Rivera. A atriz foi dar um passeio com o filho e, horas mais tarde, o menino, de quatro anos, foi encontrado sozinho no barco.

Perante tal situação, o rapper, de 32 anos, recorreu às redes sociais para mostrar o seu apoio e meteu 'like' numa série de publicações dos fãs a pedirem para "rezarem" para que a atriz da série 'Glee' seja encontrada em segurança.

Além disso, também colocou 'like' numa partilha em que um internauta apela à continuação das buscas.

Big Sean e Naya viveram uma relação amorosa e chegaram a ficar noivos. No entanto, separaram-se meses depois, em 2013, após os rumores de que o rapper teria traído a atriz com Ariana Grande.

De referir que Demi Lovato também já recorrer ao Instagram para lamentar o desaparecimento de Naya e pediu aos fãs para "rezarem". Leia Também: Demi Lovato lamenta desaparecimento de Naya Rivera e pede: "Rezem"

Leia Também: Atriz Naya Rivera desaparecida. Polícia acredita que pode estar morta