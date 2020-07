Naya Rivera está desaparecida depois de ter ido dar um passeio com o filho, Josey, de quatro anos. O menino foi encontrado sozinho no barco e ninguém sabe o que aconteceu à atriz, apenas que terá saltado para a água e nunca mais voltou, como relatam as autoridades após conversarem com o pequeno Josey.

Uma notícia que não passou despercebida aos olhos de Demi Lovato, que fez questão de recorrer à sua página de Instagram para lamentar o desaparecimento da atriz da série 'Gleee'.

"Por favor, rezem para que a Naya Rivera seja encontrada sã e salva", escreveu num imagem de uma vela acesa publicada nas stories da rede social.

