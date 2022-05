Ryan Channing, ex-namorado do nadador Ian Thorpe, morreu em Bali. Tinha 32 anos.

De acordo com o The Daily Telegraph, o modelo e empresário foi levado de urgência para o hospital no domingo, mas acabou por morrer.

Ainda segundo o The Daily Telegraph, Ryan Channing estava "a lutar contra problemas de saúde" que levaram à sua morte.

O irmão, Jake Channing, confirmou a notícia nas redes sociais, esta quarta-feira.

"É com o coração partido que comunico que o meu irmão Ryan morreu no domingo, 8 de maio, aos 32 anos", escreveu.

"Para o meu irmão mais velho, amo-te, vamos voltar a ver-nos um dia, farás mais falta do que imaginas", acrescentou.

Por sua vez, o representante de Ian Thorpe, James Erskine, disse ao The Post que o nadador ficou "triste" com a notícia.

