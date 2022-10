Chelsy Davy ‘derreteu’ os seguidores da sua conta de Instagram ao partilhar a primeira fotografia do filho, o bebé Leo.

A designer de jóias, de 37 anos, que ficou conhecida por ter tido uma relação com o príncipe Harry, foi mãe em janeiro, fruto do seu casamento com Sam Cutmore-Scott.

Na imagem, Chelsy aparece com o filho ao colo a apreciar uma paisagem.

Recorde-se que Chelsy e Harry conheceram-se na Cidade do Cabo, África do Sul, durante o ano sabático do príncipe, em 2004. O namoro chegou ao fim em 2011.