Tyga está a ser acusado de violência doméstica. A ex-namorada do rapper, Camaryn Swanson, diz que foi agredida pelo ex-companheiro.

De acordo com uma fonte próxima do artista, Camaryn Swanson terá ido a casa de Tyga por volta das 3h da madrugada depois do rapper lhe ter dito para não o fazer.

Além disso, alegam que Camaryn terá ficado em frente à porta de casa de Tyga a gritar e disseram que a jovem parecia estar alterada. Ainda assim, o artista terá deixado Swanson entrar em casa para falarem e os gritos continuaram.

Fontes dizem ao TMZ que Camaryn afirma que Tyga lhe terá batido durante a discussão. Posteriormente, a mãe da jovem foi buscá-la e depois Camaryn chamou a polícia para relatar o suposto incidente.

Foi ainda relatado que as autoridades que se deslocaram para o local viram "marcas visíveis" em Camaryn e foi feita uma denúncia por crime de violência doméstica. Tyga não foi detido e a polícia foi a sua casa na segunda-feira de manhã para falar com o artista. No entanto, este terá recusado.

Sabe-se que Tyga irá apresentar-se no LAPD (Los Angeles Police Department) esta terça-feira para contar a sua versão do que se passou.

Tyga e Camaryn supostamente começaram a namorar no início de 2021 e oficializaram a relação no Instagram em março.

Entretanto, Camaryn Swanson publicou algumas imagens no Instagram onde mostra os supostos ferimentos que sofreu, estando com hematomas no rosto.

A jovem nega ainda as declarações de que apareceu em casa do rapper sem ser convidada.

Publicação de Camaryn Swanson© Instagram_camarynswanson

Publicação de Camaryn Swanson© Instagram_camarynswanson

