Marilyn Manson está a ser acusado de violação e abusos sexuais a várias mulheres, entre as quais a sua ex-noiva Evan Rachel Wood. Motivo pelo qual se esperava com grande ansiedade uma declaração sobre o tema por parte da ex-mulher do músico, Dita Von Teese.

A atriz quebrou finalmente o silêncio e nas suas redes sociais partilhou um comunicado onde garante que nunca foi vítima de abusos por parte do ex-marido.

"Tenho processado as notícias que foram divulgadas na segunda-feira sobre Marilyn Manson. Para aqueles que expressaram as suas preocupações com o meu bem-estar, agradeço a gentileza. Saibam, por favor, que os detalhes tornados públicos não correspondem à minha experiência pessoal durante os nossos sete anos juntos enquanto casal", garante.

Dita Von Teese esteve casada com Brian Warner, verdadeiro nome de Marilyn Manson, durante cerca de 12 meses, entre 2005 e 2006. O casamento surgiu após vários anos de namoro e, de acordo com o comunicado da atriz, terminou "por infidelidade e abuso de drogas".

Dita Von Teese mostra-se solidária para com as mulheres que dizem ter sido vítimas de Marilyn Manson, mas pede para não continua a ser envolvida na polémica.

"Esta é minha única declaração sobre este assunto. Obrigado por respeitarem este pedido", termina.

