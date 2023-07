O fim do casamento de Ariana Grande e Dalton Gomez começou a ser veiculado pela imprensa internacional no início deste mês de julho e, pouco depois, surgiram os rumores de que a cantora já tinha um novo amor.

Nos Estados Unidos da América não há dúvidas de que Ariana vive agora uma relação amorosa ao lado de Ethan Slater, rumores que ganharam ainda mais consistência depois de se saber que o ator também se divorciou recentemente.

A ex-companheira de Ethan, numa nova entrevista ao Page Six, confirmou a separação e atribuiu o fim do matrimónio à intérprete de temas de sucesso como 'Thank U, Next'.

"[A Ariana] não é uma pessoa que apoia outras mulheres. A A minha família é apenas um dano colateral", fez notar Lilly Jay, com quem Ethan Slater tem um filho.

Vale lembrar que, até ao momento, nem Ariana Grande nem Ethan Slater confirmaram este namoro. Os dois contracenaram juntos no musical 'Wicked', que irá estrear no próximo ano, sendo que terá sido nesta ocasião que se conheceram.