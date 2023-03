Coley Laffoon assinalou publicamente o aniversário do filho, Homer, esta quinta-feira, tendo também recordado a falecida ex-mulher, Anne Heche.

Ao mostrar um conjunto de fotografias do filho ao longo dos anos, disse: "21 anos. Passa rápido. [...] Inseparáveis no sentido em que o que está num, está no outro. O Homer está em mim tanto quanto eu nele".

De seguida, contou que iam passar duas noites em São Francisco, "uma viagem de pai e filho a celebrar esta passagem simbólica para a idade adulta".

Na mesma publicação, destacou também que o filho "tem um novo emprego promissor, grandes amigos" e que é um "filho e irmão amoroso". "Espero que isso seja transmitido nestas fotografias. Ele está a ir muito bem e é tão bom", acrescentou.

Um momento especial que seria "impossível" de "não pensar em Anne Heche". "Ele é bom, Anne. Obrigado por o confiares a mim. Vai continuar a ser ótimo. Prometo", pode ler-se na publicação.

Veja a publicação a íntegra:

De recordar que Anne é ainda mãe de Atlas Heche Tupper, de 13 anos, fruto da relação com James Tupper.

