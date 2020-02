Durou apenas 12 dias o casamento de Pamela Anderson com o empresário e produtor Jon Peters. A união não chegou a ser oficializada perante a lei, o que facilitou o processo de divórcio, mas nem por isso impediu 'guerras' entre o agora ex-casal.

Jon Peters enviou um email ao Page Six onde garante que são falsas as declarações de Pamela sofre o fim da relação e adianta aqueles que são, na sua visão dos factos, os verdadeiros motivos da rutura.

O produtor conta que foi a diva do cinema quem o pediu em casamento e que na época este se preparava para ir viver com uma outra mulher com quem namorava.

"Eu larguei tudo pela Pam. Ela tinha quase 200 mil dólares em dívidas e não tinha como pagar, então eu paguei e este é o agradecimento que recebo. Não existe alguém tão tolo quanto um tolo velho", lamentou, garantindo que mesmo depois da sua ajuda Pamela não mostrou qualquer consideração por si.

