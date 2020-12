Esta terça-feira, dia 22 de dezembro, faz precisamente quatro meses que Andreia Silva foi mãe pela primeira vez, do pequeno Ken. Um dia especial que a mãe 'babada' não deixou passar em branco.

Na página que tem no Instagram, a ex-concorrente do 'Love On Top', da TVI, partilhou uma amorosa imagem do menino, vestido de Pai Natal. "Quatro meses de Ken", escreveu na legenda da ternurenta publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

"Tão fofo" e "que coisa mais amorosa", foram alguns dos muitos comentários deixados na publicação. Veja todas as reações abaixo:

