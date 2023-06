Depois de um intenso período de negociações, parece que Kevin Costner e Christine Baumgartner estão perto de chegarem a um consenso para levarem a bom termo o divórcio, anunciado publicamente em maio deste ano.

A designer de jóias aceitou finalmente sair da casa onde ambos viveram nos últimos anos, embora com uma condição: quer que o ator lhe dê mais dinheiro do que a quantia que foi inicialmente acordada.

De acordo com o tabloide Radar Online, Christine Baumgartner irá mudar-se para uma nova casa, situada na Califórnia, e para isso quer contar com um apoio financeiro generoso do ex-companheiro.

Christine exige ainda mais de 227 mil euros de pensão de alimentos mensal para conseguir sustentar os três filhos de ambos, embora não deixe de considerar que este valor está abaixo "do necessário para manter o estilo de vida a que as crianças estão habituadas".