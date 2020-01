Amy Schumer decidiu alojar o ex-namorado, Kyle Dunnigan, na sua casa, onde mora com o atual companheiro e o filho de ambos, Gene, de oito meses.

Foi o próprio Dunnigan quem revelou, esta quarta-feira, no 'The Howard Stern Show', que está atualmente hospedado em casa de Schumer e do marido, Chris Fischer.

"Estou lá há um mês e meio", disse, revelando que se mudou para o apartamento da 'ex', em Nova Iorque, enquanto está a trabalhar no próximo programa de Schumer, para o Hulu. Irá ficar lá apenas mais três semanas.

"Ela tem sido uma fixe", continuou, acrescentando que tem o seu próprio quarto e casa de banho.

Mesmo tendo chegado ao fim a relação amorosa, Amy e Kyle continuam a dar-se bem.

Siga o link

Leia Também: Amy Schumer mantém-se positiva durante processo de fertilização in vitro