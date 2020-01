Amy Schumer surpreendeu os fãs, esta semana, quando revelou que tinha iniciado um processo de fertilização in vitro. Agora, a comediante recorreu de novo à sua página do Instagram para atualizar os seguidores sobre o seu progresso.

"Obrigada, senhoras e alguns cavalheiros. Esperemos que os embriões congelem", começou por escrever.

"Sejam pacientes e gentis comigo e com outros milhões de pessoas dispostas a ajudar. As vossas histórias ajudaram-me mais do que vocês podem imaginar. Espero realmente que isto funcione e que corra tudo bem. Muito amor", concluiu.

Recorde-se que Amy, de 38 anos, e o marido, Chris Fischer, de 40, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum em maio de 2019, após uma gravidez difícil.

