Charlie Doherty, ex-concorrente da versão britânica do 'Big Brother', anunciou através das redes sociais que foi diagnosticada com um tumor no cérebro.

A participante da 17.ª temporada do reality show partilhou um longo texto no qual, entre outras coisas, explicou que foi depois de fazer uma ressonância magnética que descobriu a doença.

"Tenho andado a pesquisar e a descobrir o máximo que posso e, basicamente, queria chamar a atenção para o facto de isto estar a acontecer cada vez mais e a pessoas mais jovens. Não sei se isto foi causado por fatores ambientais, mas se fosse arriscar um palpite, poderia ser devido à utilização de telemóveis no meu ouvido direito durante vários anos/ espreguiçadeiras/ discotecas com música alta. Isto é obviamente apenas especulação, uma vez que ainda não sei o suficiente sobre o assunto", fez notar inicialmente Charlie.

"Se alguém conhecer ou já tiver tido este tipo de tumor, por favor, informe-me sobre os melhores tratamentos a serem analisados e qualquer conselho que me possa dar. Para mim, este é um assunto muito estranho, assustador e francamente chocante", acrescentou a antiga participante do reality show que também em Portugal é um sucesso.

Por fim, Charlie Doherty, de 39 anos, confessou sentir-se "muito preocupada" com a sua saúde.

