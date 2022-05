Jonathan Goodwin, concorrente do ‘America’s Got Talent’ ficou paraplégico após um acidente que aconteceu num dos ensaios do programa, há meio ano.

"Muita coisa mudou nos últimos seis meses, mas o amor tem sido constante, e eu sou muito, muito amado. Estou ansioso pelo que se segue e em tornar-me um exemplo", nota numa publicação que fez na sua conta de Instagram.

Posteriormente, Goodwin deu pormenores sobre os ferimentos que sofreu. “Para responder a algumas perguntas… Eu tenho lesões na T11 o que significa que estou paralisado da cintura para baixo".

Segundo o TMZ, o ilusionista britânica estava a tentar escapar de uma camisa de forças, a 21 de metros de altura, antes de ser apanhado por dois carros, que também estavam suspensos. A manobra não correu como o esperado e os dois veículos chocaram contra ele.

