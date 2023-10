Tiago Rufino está a dar que falar por uma opinião acerca do que aconteceu na última gala do 'Big Brother', que foi para o ar no passado domingo, dia 15 de outubro.

O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deixou duras acusações à produção do programa, dando a entender que, na sua opinião, houve "manipulação".

"A Márcia viu as suas imagens em privado! O Monteiro viu as suas no privado! A Joana teve as suas na sala para todos verem! Uma tentativa clara de a tentar queimar e de que o Monteiro tome mais o partido da Márcia do que o da Joana! Querem empurrar a todo o custo duas pessoas a ficarem juntas", fez notar, num primeiro momento, Tiago.

"O dilema da Márcia era pôr o Monteiro no anexo! O do Monteiro pôr a Márcia no anexo! O mais incrível? É que não vimos o nome que tinha na cápsula do Monteiro, mas só tinha uma opção: a Márcia. Que foi revelado já depois da salvação da mesma. Então, já se sabia que ela não ia sair! Foi uma semana preparada toda a pensar nisso", atirou ainda o antigo participante, inconformado com o sucedido.

Em jeito de conclusão, Tiago criticou o formato e a forma como os acontecimentos são previamente planeados: "Esta semana os votos são pela positiva. Ou seja, para salvar! Quando se fala em manipulação para mim é isto! Não é propriamente nos votos do público. Mas sim nas movimentações que a produção faz para tentar salvar determinados concorrentes! É muito triste estar num jogo em que as regras não são claras e mudam consoante a vontade da produção".

