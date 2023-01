O Brasil está em choque com a prisão de José Lucas Dias Barreto. O antigo concorrente do reality show 'A Fazenda' é acusado pelas autoridades locais de ter espancado o filho de cinco anos.

O menino terá sido levado a um hospital devido a uma fratura no ombro, mas os médicos conseguiram perceber que havia muitos outros ferimentos. Tinha lesões e escoriações na boca, no nariz e em outras partes do corpo e ainda hematomas e marcas de cigarros nas pernas.

Desconfiados, os médicos denunciaram o caso aos serviços sociais com suspeita de agressão e maus-tratos. Ainda na unidade de saúde, José Lucas terá ameaçado o filho ao perceber que este poderia, alegadamente, denunciá-lo.

De acordo com o G1, o antigo concorrente do reality show da Record TV negou as agressões e defendeu-se dizendo que as fraturas foram causadas por uma brincadeira de luta entre pai e filho. Ainda assim, o Ministério Público pediu a prisão de José Lucas Dias Barreto.

