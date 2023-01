Seu Jorge e Karina Barbieri estão a ter dificuldades em registar o nome do filho, nascido no passado fim de semana em São Paulo, no Brasil.

O cantor e a companheira querem dar o nome Samba à criança, embora o pedido tenha sido rejeitado pelo cartório, avança o jornalista Leo Dias.

Dada a recusa, o casal decidiu procurar um advogado de forma a encontrar uma via legal para registar a criança com o nome pretendido.

O pedido foi negado com base na lei que permite rejeitar um determinado nome caso o mesmo seja considerado passível de gerar situações de bullying ou preconceito.

Leia Também: Shakira veste camisola com indireta: "As mulheres faturam"