"O Que tu és em 2013 e te tronas em 2021", foi com estas palavras que Pedro Moreira deu início a uma recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde mostra como o seu corpo mudou em cerca de oito anos.

E ambas as imagens, o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' aparece sem camisola, exibindo a forma física e destacando o antes e depois, estando agora com o corpo visivelmente mais musculado.

"Isto não é só um testemunho. Isto é o recurso ao auto-exemplo para debitar alguma ciência. Já aqui falei de três variáveis fundamentais para hipertrofia (nas quais não se enquadram a obrigação de fazer sempre 12 repetições para crescimento muscular), mas hoje decidi falar-vos dos tempos de descanso entre séries em musculação", acrescentou, deixando algumas dicas aos seguidores.

"Todos os estímulos são válidos de uma forma ou de outra e podem favorecer o crescimento do teu músculo, mas sendo a tensão mecânica e a sobrecarga progressiva os dois fatores primordiais (a carga até assume um valor acima de “1” na equação da hipertrofia), os tempos de descanso são fundamentais para manteres rendimento nesse aspeto e para manteres as reps consistentes com o volume desejado", começou por explicar.

"Se agachas 50kg para 10 repetições em falha muscular ou perto disso e descansas 1minuto, das duas uma: ou não voltas a fazer 10 repetições ou reduzes carga para lá chegar porque achas que tens de fazer 10 para crescer. Em exercícios compostos como agachamento, deadlift ou supinos, da entre 120 e 180 segundos de descanso. O teu 2013 vai deixar de ser e o teu 2021 vai agradecer", acrescentou.

Antes de terminar, frisou: "Tempo de descanso não é tempo perdido".

