Isabela Cardinali completou 22 anos de vida no dia 1 de janeiro de 2021. Data que a jovem ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' fez questão de assinalar com uma festa temática.

Ainda que com menos pessoas que o habitual devido à pandemia de Covid-19, a festa realizou-se e foi de sonho para Isabela.

"Agora sim, 22 anos. Adoro festas temáticas. Divirto-me imenso a fazê-las. Foi muito pequenina e só com os mais próximos. Para o próximo ano será melhor. Obrigada por todas as mensagens", escreve a jovem na legenda das imagens que marcaram a celebração. Confira a galeria para vê-las.

