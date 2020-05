O chef Art Smith - que trabalhou como chef pessoal de Oprah Winfrey durante muitos anos, e escreveu quatro livros de receitas - revelou, recentemente, que perdeu cerca de 30 quilos desde fevereiro. E tudo graças a um amigo.

Antes de voltar para a Argentina, Lucas Cancelier, um jogador e treinador de rugby, fez uma paragem na Flórida para visitar Smith, o seu marido Jesus Salgueri, e os seus filhos. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, Lucas acabou por ficar retido.

E enquanto desfrutavam do tempo que estavam a passar juntos, ambos decidiram unir-se na luta contra o peso de Art Smith.

"Ele elaborou uma rotina de exercícios para mim. Corremos para uma loja de artigos desportivos e compramos algumas coisas simples, como um tapete de ioga. E quando as pessoas ficaram impedidas de ir ao ginásio, nós começamos a correr", explicou Art Smith ao Today.

"Quem imaginaria que um jogador profissional de Rugby ficasse de quarentena comigo e que mudaria a minha vida? Ele é mais do que um 'coach'. Ele é um mentor", acrescentou o chef das celebridade, que já chegou a pesar 149 quilos.

Smith, que completou em março 60 anos, agora partilha com frequência os seus treinos e receitas saudáveis nas redes sociais, onde também já elogiou o amigo, Cancelier, pelo apoio nesta mudança de hábitos.

"No dia 1 de fevereiro de 2020, um amigo da Argentina veio visitar-me e salvou-me a vida", escreveu numa das publicação que fez no Instagram. "Sob a sua orientação, mesmo com a pandemia, atingimos o nosso objetivo", acrescentou.

Além de ter ajudado no que diz respeito ao controlo da diabetes tipo 2 e da hipertensão, a perda de peso também ajudou a combater a sua ansiedade.

De referir que esta não foi a primeira vez que chef perdeu peso, o mesmo já tinha acontecido em 2011.

Partilhando algumas das dicas que ajudaram Smith a voltar a reduzir o número da balança, Cancelier disse ao Today que, além de limitar os doces e cortar no açúcar, é importante criar uma rotina de exercícios para fazer todos os dias.

