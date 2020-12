Amor Romeira, participante da 'Casa dos Segredos 6', está de luto pela morte da mãe. A notícia foi dada pela própria, através de uma publicação nas redes sociais na qual dedica palavras de admiração à progenitora.

"Dou graças à vida por me ter dado a melhor mãe do mundo. Graças a ti sou o que sou. Porque me ensinaste que não importa o que digam os outros. Eu tinha de lutar por ser quem queria ser", lê-se na mensagem de despedida.

Amor Romeira tornou-se conhecida pela participação no reality show da TVI, em 2016. Filha de pai português e mãe espanhola, a artista ficou na memória dos espectadores por ir a jogo com o segredo de ser uma mulher transexual.

Leia Também: Andreia Dinis de luto. "Até sempre, titia"