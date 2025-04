"Fazes 84 anos e mesmo estando longe, sinto-te tão perto de mim." Foi com estas palavras que a cantora Nucha começou a publicação que fez na sua página de Instagram este domingo, dia 6 de abril.

O pai da cantora completa mais um ano de vida e a data foi assinalada pela artista no Instagram, tendo lamentado o facto de estar longe do progenitor.

"Eu sei... A idade é só um número que está no papel e o que conta é a mente! (Dizes-me isso todos os dias). Há um espaço no meu dia e no meu coração onde tu moras sempre, como se nunca tivesses saído de ao pé de mim. Fazes-me falta, claro... O teu abraço, o teu riso, as tuas piadas que me fazem rir, (outras vezes não)", disse.

"Mas há uma coisa que nunca me falta, a tua presença, porque tu estás sempre em mim, no que me ensinaste sem grandes palavras, no amor que sempre me deste com leveza e graça. Continuas a ser aquele pai divertido, terno, presente mesmo à distância... E continuas, como sempre, a ser um dos grandes amores da minha vida. Parabéns, papá lindo! Que a vida te dê ainda muitos anos bons, com saúde, alegria e gargalhadas. E que possamos abraçar-nos sempre que o tempo e a distância deixarem. Amo-te muito", completou.

De recordar que os pais de Nucha vivem no Brasil.

