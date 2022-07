Teresa Silva voltou a mostrar esta quarta-feira, 20 de julho, que a sensualidade não tem idade.

Aos 54 anos, a ex-concorrente do 'Big Brother' publicou fotografias e vídeos de biquíni a nadar dentro de uma piscina.

Nos comentários houve até quem brincasse com as críticas feitas por 'Pipoca Mais Doce' durante a participação de Teresa no reality show da TVI.

"Para quem lhe chamava cobra, está uma verdadeira sereia! Temos pena... Mordam lá a língua", pode ler-se.

