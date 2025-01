Afinal, o que se passa com Diogo Cunha? Se o nome não lhe é familiar à primeira então recordamos que o mesmo se tornou conhecido após participar no 'BB20'.

Recentemente, voltou a ser notícia na imprensa cor-de-rosa depois de confessar que estaria a passar por alegadas dificuldades financeiras, devido à falta de trabalho.

Após as notícias, eis que Diogo revelou na sua página de Instagram, através de uma publicação original, que no dia 30 deste mês vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha.

Ora veja:

