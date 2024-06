Evangeline Lilly participou em grandes produções como Lost, Ant-Man and the Wasp (2018), Real Steel (2011) e a trilogia Hobbit, mas agora anunciou que se vai retirar do mundo da representação.

O anúncio foi feito pela própria atriz, de 44 anos, num vídeo publicado nas redes sociais na última segunda-feira, 3 de junho.

"Estou tão cheia de alegria hoje ao viver conforme quero. Louvado seja Deus, sinto-me muito grata pelas minhas bênçãos. Afastar-me do que parece ser a escolha óbvia (riqueza e fama) pode parecer assustador às vezes, mas entrar no meu 'darma' substitui o medo pela realização", escreveu.

No entanto, a atriz não descarta a possibilidade de, no futuro, regressar a Hollywood.

"Posso voltar a Hollywood um dia, mas por enquanto é aqui que pertenço. Uma nova estação chegou e estou pronta, estou feliz", acrescentou ainda.

