Eva Mendes e Ryan Gosling estão juntos há mais de 12 anos, contudo, ao contrário de outros casais no mundo de Hollywood, nunca posam enquanto casal para os fotógrafos.

Segundo a artista, de 49 anos, há um motivo para ambos terem feito esta escolha.

Depois de ter feito uma partilha do primeiro filme que gravaram juntos - 'The Place Beyond The Pines', em 2012 - a artista foi questionada acerca do motivo pelo qual não faz mais partilhas do género com o companheiro nas redes sociais.

"Obrigada pelo comentário, mas não fazemos esse tipo de coisas juntos", começa por explicar.

"Estas fotografias que partilho, apenas me sinto confortável a fazê-lo porque já são públicas", continua.

"Só fizemos uma passadeira vermelha juntos na promoção deste filme", sublinha.

Mendes explica ainda que não se sente "confortável" em expor "a sua vida privada que tanto valoriza".

Em comum, o casal de atores tem dois filhos: Esmeralda, de oito anos, e Amada, de seis.

Recorde na galeria a única ocasião em que Eva Mendes e Ryan Gosling posaram juntos na passadeira vermelha de um evento.

