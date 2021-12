Depois de Alessandro Cattelan, de Mika e de Chiara Ferragni, a imprensa italiana avança agora o nome de Laura Pausini, a cantora que em 1993 fez (muito) sucesso em Portugal com "La solitudine", o primeiro single que lançou. Apesar de ter apoiado a candidatura de Bolonha à organização do Festival Eurovisão da Canção de 2022 no verão passado, a artista de 47 anos, uma das intérpretes italianas mais conhecidas em todo o mundo, é uma das possibilidades que estão a ser equacionadas para o eurofestival, que se realiza em maio, em Turim.

Para além de ter ganho dois prémios Grammy, em 2006 e 2017, Laura Pausini conquistou um Globo de Ouro, nos EUA, no início deste ano, com a canção "Io sì/Seen", que integra a banda sonora do filme "La vita davanti a sé". Depois de ter emagrecido duas dezenas de quilos no último ano, a cantora italiana estreou-se como atriz o verão passado. As gravações do filme que idealizou e que protagoniza arrancaram a 20 de julho do ano passado. Realizado por Ivan Cotroneo, tem argumento de Monica Rametta. A estreia está prevista já para 2022.