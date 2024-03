Uns de sorriso 'rasgado', outros com um semblante mais pesado. Assim ficou o ambiente no último encontro entre estrelas da novela 'Festa é Festa', da TVI, que juntas assistiram ao jogo entre FC Porto e Benfica deste domingo.

Nas stories do Instagram, Pedro Teixeira, adepto dos dragões, mostrou-se reunido com Sílvia Rizzo, Ana Guiomar, Ana Brito e Cunha, Manuel Marques e Pedro Alves, bem como com Eva Gonçalves e Roberto Pereira, autores da produção da TVI.

Mais tarde, já perto do apito final, Pedro partilhou um vídeo que mostra os festejos, reação associada aos cinco golos sem resposta que marcaram o jogo.

Confira na galeria as partilhas mencionadas.

