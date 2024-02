Pedro Teixeira marcou presença na mais recente emissão do programa 'Dança com as Estrelas', da TVI, e destacou esse momento na sua página de Instagram.

"É sempre tão bom voltar ao 'Dança com as Estrelas'. Já fui muito feliz aqui e sei bem o stress que as galas são. Mas estão todos de parabéns, estão a dar um show, e claro, muito orgulhoso da minha Gyo [Ana Guiomar]", escreveu junto de várias imagens captadas durante o programa.

Pedro Teixeira acabou por ir ao 'palco' e também deu 'show'. Veja abaixo:

De recordar que Pedro Teixeira fez parte de edições anteriores do programa no papel de concorrente e apresentador.

