As estrelas da sitcom 'The Office' comemoram esta terça-feira, dia 16 de maio, os dez anos do fim deste projeto de sucesso.

Jenna Fischer, que interpretou Pam Beesly, destacou na sua página de Instagram uma fotografia dos bastidores das gravações do episódio final da sitcom. "Hoje faz dez anos que foi para o ar o último episódio", disse na legenda, com saudades deste projeto.

Na caixa de comentários da publicação, a colega de elenco Angela Kinsey reagiu também com saudade.

E na sua página de Instagram, Angela Kinsey, que deu vida a Angela Martin em 'The Office', também assinalou a data com imagens dos bastidores.

"Há dez anos, a Phyllis [Lapin-Vance, papel de Phyllis Smith] carregou a Angela pelo corredor para se casar com o seu amor, Dwight [papel de Rainn Wilson]", recordou, referindo-se às personagens.

Brian Baumgartner, que interpretou Kevin Malone, também não deixou passar em branco a data. "Há dez anos foi para o ar o final de 'The Office' e todos nos despedimos da Dunder Mifflin", disse.

