De acordo com a imprensa internacional, Jojo Todynho começou o seu primeiro semestre no curso de direito no início de março. A artista decidiu iniciar o seu percurso na faculdade, mesmo ao fim de vários anos de fama.

No entanto, a cantora brasileira não é a única famosa que decidiu tirar um curso após vários anos debaixo dos holofotes. Kim Kardashian, por exemplo, também quis apostar na sua formação para se tornar advogada.

Por isso, reunimos na galeria alguns exemplos de caras conhecidas que decidiram começar um percurso académico já depois da fama.

