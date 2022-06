Nathalia Valente, influencer brasileira com grande destaque no TikTok, desatou num pranto ao falar com os seguidores sobre o resultado de uma recente tatuagem.

A jovem tinha pedido ao tatuador para recriar o desenho que tinha visto numa outra rapariga, mas o resultado acabou por ficar totalmente diferente, o que a deixou em lágrimas.

"Queria conversar com vocês sobre a tatuagem que está nas minhas costas. Não era desta maneira que eu queria e não foi o que pedi ao tatuador. Ficou totalmente diferente, escura... Está totalmente errada. Sinceramente não gostei, tentei gostar da tatuagem, mas não está a dar. Estou muito triste. Está nas minhas costas e enorme", desabafou.

A digital influencer pediu ainda aos seguidores para não fazerem comentários sobre a tatuagem, uma vez que é um assunto que a deixa fragilizada. "Deixa-me mesmo muito triste. Não sei que faça. Tenham cuidado com o que vão comentar. Afetou-me muito", rematou.

A imagem que serviu de inspiração vs. o resultado da tatuagem© Instagram

