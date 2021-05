Kary Brittingham e o marido, Eduardo Brittingham, decidiram colocar um fim ao seu casamento.

A estrela do programa 'The Real Housewives of Dallas' deu a notícia na sua conta de Instagram a propósito de uma reunião realizada sobre o reality show.

"Uma vez que vamos para o episódio desta noite quero que saibam que eu e o Eduardo tomamos a difícil decisão de nos separar", escreveu.

"Ele tem sido o pai mais incrível ao longo destes 17 anos para os meus filhos e, por isso, ser-lhe-ei eternamente grata", notou.

Estas palavras serviram de legenda a uma fotografia onde a família surge toda junta.

Em comum, Kary e Eduardo têm uma filha, Isabella. A estrela é também mãe de Olivia e Alex, frutos do seu casamento anterior

