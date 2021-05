Menos de um ano depois de terem seguido caminhos diferentes, eis que Jennifer Garner e John Miller decidiram dar uma nova oportunidade ao amor, adianta a revista Us Weekly.

"A Jen e John voltaram", informou uma fonte à publicação. "Começou há algumas semanas", fez saber.

Note-se que Jennifer e John namoraram durante seis meses em 2018.

"Eles estão em fases muito parecidas da sua vida e conseguem perceber-se no que diz respeito a educar filhos após um divórcio", fez ainda saber a mesma fonte.

Note-se Garner já tem três filhos: Violet, de 15 anos, Serafina, de 12, e Samuel, de nove, do anterior casamento com Ben Affleck. Já o empresário é pai de duas crianças do matrimónio com a ex-mulher Caroline Campbell.

