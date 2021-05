Jennifer Garner não está preocupada quanto à aproximação que se tem visto entre o ex-marido, Ben Affeck e Jennifer Lopez.

As informações foram dadas por uma fonte ao Entertainment Tonight: "A Jen não está preocupada pelo Ben sair com a J.Lo ou com outra pessoa. Ela quer o melhor para ele".

"O que mais importa para ela é que seja um bom pai. Eles têm-se dado bem no que diz respeito à partilha da guarda e a felicidade dos filhos é a prioridade da Jen", completou.

Recorde-se que Garner e Affleck casaram em 2005 separando-se em 2015. Em comum têm três filhos - Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12 e Samuel, de nove.

Antes deste casamento, Affleck chegou a ficar noivo de Lopez (de 2002 a 2004).

