Jennifer Lopez e Ben Affleck encontraram-se em Los Angeles, Estados Unidos, revelou uma fonte ao Page Six. Note-se que no início deste mês, a cantora confirmou o fim do seu noivado com o ex-jogador de basebol Alex Rodríguez, pelo que passou a pertencer ao 'clube dos solteiros'.

Conforme nota a publicação, o ator de Hollywood foi visto a entrar na casa de J.Lo várias vezes num dia, depois ter viajado num dos carros da cantora.

"Os seguranças foram buscá-lo a um lugar perto e deixaram-no depois de passar algumas horas na casa dela", descreve uma fonte.

Apesar dos inevitáveis rumores que já começaram a circular, uma outra fonte garantiu que Jennifer e Ben são apenas amigos.

Recorde-se que os dois chegaram a estar noivos em 2002 - dando mesmo origem à alcunha 'Bennifer', mas acabaram por se separar em janeiro de 2004.

