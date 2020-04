O ator de 'Sopranos', Michael Imperioli, acredita que também foi infetado com o novo coronavírus. O artista, de 54 anos, que na série da HBO interpreta Christopher Moltisanti, contou ao Page Six que estava "muito doente" quando chegou à Califórnia, depois de ter estado em Nova Iorque, no dia 1 de março.

"Eu estava realmente doente", disse. "Não fiz o teste, mas fiquei doente em Nova Iorque no final de fevereiro", acrescentou.

Michael acredita que a mulher e um dos filhos também foram infetados com Covid-19. "Tivemos a maioria dos sintomas. Não fizemos o teste porque não estávamos doentes o suficiente para ir ao hospital. Não queríamos ir ao hospital", confessou, afirmando que agora "estão melhores".

