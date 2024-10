Uma Thurman confessou que ao início ficou nervosa quando foi trabalhar com Paul Schrader pela primeira vez no filme do cineasta, 'Oh, Canada' - e que conta com nomes como Jacob Elordi, Victoria Hill, Richard Gere e Michael Imperioli no elenco. No entanto, revela, houve uma curiosidade que descobriu sobre Schrader que a deixou mais 'leve'.

"É o Paul Schrader! Sou realmente uma grande fã do Paul Schrader", confessou a atriz durante o Festival de Cinema de Nova Iorque, no sábado, dia 5 de outubro, como relata a People, tendo destacado que "foi um privilégio" trabalhar com o cineasta.

"Estava muito nervosa para o conhecer", recordou. "E, enquanto estava a caminho da reunião, uma pessoa que estava a ir comigo estava a pesquisar no Google e disse: 'Oh meu Deus, ele é um grande fã da Taylor Swift'. Fiquei surpreendida e depois li a citação ou tweet do Paul a defender a Taylor", contou.

Uma Thurman destacou ainda que Paul Schrader teve uma ótima relação de trabalho com todo o elenco. "Acho que o elenco e a equipa estavam todos lá pelo Paul, e aprenderam muito apenas a observá-lo como um mestre", partilhou, não deixando de lado a sua admiração pelo cineasta.

