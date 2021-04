Josh Duggar, que se tornou conhecido no reality show do TLC - '19 Kids and Counting' (que depois deu origem ao programa 'Counting On') foi detido em Arkansas esta quinta-feira, dia 29 de abril. Em causa, nota o site TMZ, esteve um negócio de venda de carros usados no qual Josh se envolveu no passado.

Duggar, de 33 anos, continua preso e até ao momento sem a possibilidade de pagamento de fiança.

Não são conhecidos, no entanto, os crimes de que este é acusado em concreto.

"Os familiares estão extremamente preocupados pelo que está a acontecer e só querem descobrir a verdade", revelou uma fonte ao jornal The Sun.

Note-se que Josh é o mais velho dos 19 filhos de Michelle e Jim Bob Duggar. Este não é o primeiro escândalo em que Josh Duggar se vê envolvido. Em 2015 foi acusado de ter molestado raparigas menores, incluindo quatro das irmãs, quando ainda era adolescente. Na altura fez um pedido de desculpas e não foi alvo de queixas. No mesmo ano foi também revelado que estava inscrito numa aplicação de encontros para pessoas casadas.

Duggar admitiu então que tinha traído a mulher, Anna, de 33 anos, e frequentou uma programa cristão para reabilitação do seu casamento. Os dois estão casados há 12 anos e esperam a chegada do sétimo filho em comum.

