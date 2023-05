Como é habitual, são muitas as escolhas que passam pela passadeira vermelha de Cannes no que ao look diz respeito. Uns levam mais elogios que outros e Zara McDermott foi um dos bons exemplos.

A estrela de 'Love Island', de 26 anos, marcou presença no evento cheio de celebridades muito conhecidas e acabou por conseguir destaque com o visual que escolheu para a noite de gala.

Com um longo e glamoroso vestido vermelho, volumoso e com um corpete estruturado, a personalidade inglesa captou todas as atenções. Veja algumas imagens na galeria.

