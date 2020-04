Rupert Grint vai ser pai pela primeira vez. Quem confirmou a novidade foi o representante da estrela de 'Harry Potter', esta sexta-feira, 10 de abril.

"O Rupert Grint e a Georgia Groome estão entusiasmados por anunciar que estão à espera de um bebé e, por favor, dêem-lhes privacidade neste momento", disse em comunicado, citado por vários meios de comunicação internacionais.

A 'barriguinha' de Georgia já não passa despercebida, como mostram as fotografias divulgadas pelo Metro. As imagens foram capturadas durante um passeio do casal em pelas ruas do norte de Londres, fotografias que também estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Leia Também: William Carvalho anuncia que vai ser pai e revela nome do bebé