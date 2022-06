Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram, na passada quinta-feira, que Maddy Brum, estrela do documentário 'Cheer', da Netflix, contou que foi atropelada por um carro enquanto atravessava uma rua em Kansas City, Missouri.

Maddy, relata, estava na companhia de colegas de elenco e "melhores amigos" Angel Rice, James Thomas e Javon Kendrick. Aliás, diz, foram os colegas e amigos que a ajudaram e a levaram para o hospital.

Ao mostrar duas fotografias captadas no hospital, disse que apenas ficou com "hematomas e cortes". "Hoje sinto-me mais abençoada. Abençoada por estar viva e abençoada por estar rodeada de pessoas que não me dão mais nada além de felicidade e conforto", escreveu.

Veja a publicação na íntegra:

