A estrela de 'Arrow', Stephen Amell, perdeu quase sete quilos em apenas três semanas após ter testado positivo para a Covid-19.

O ator, de 38 anos, revelou que ficou infetado com o novo coronavírus durante as filmagens de 'Heels' e admitiu que se preocupou mais com o programa do que com o seu bem-estar.

“Nunca me preocupei com o aspecto 'letal' do vírus. A minha ansiedade veio da ideia de que estaria a dececionar as pessoas”, confessou no podcast de Michael Rosenbaum, 'Inside of You'. "Só pensava: 'Eles vão ter que cancelar a produção. Ainda não terminamos o primeiro bloco de dois episódios. Acabei de estragar isto?'", recordou.

O artista explicou que "tentou ativamente evitar contrair este vírus". "E adivinha? [...] Sejam inteligentes. Se está a ser inteligente, continue. E se não estiver, está apenas a arrastar esta m**** por mais tempo para o mundo", salientou.

Sobre os sintomas, Amell disse que sentiu dores de ouvido, calafrios, tonturas e perda de apetite.

O ator não ficou por aqui e aproveitou o momento para agradecer à Starz por terem sido tão "solidários". "Só mostra que eles estavam preparados para isto, mas nem todas as pessoas podem dar-se ao luxo de tirar duas semanas de folga. Na verdade, a maioria das pessoas não consegue. Estamos no meio de uma pandemia global e os tempos são difíceis para muitas pessoas", reconheceu.

