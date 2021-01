Depois do arranque do 'Big Brother - Duplo Impacto' este domingo, dia 3, uma onda de novidades toma conta do panorama televisivo nacional. Desde a ficção ao entretenimento, estreia é a palavra de ordem.

O dia de hoje começou com a primeira emissão de 'Dois às 10', com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos como os novos anfitriões das manhãs da TVI. À tarde, será Manuel Luís Goucha a inaugurar o programa 'Goucha', que substitui 'A Tarde é Sua'.

Logo a seguir, Iva Domingues surge pela primeira vez como apresentadora do 'Diário do Big Brother' e à meia noite estreia-se no 'Extra'.

Depois do Jornal das 8, a TVI aposta ainda num formato inovador ao transmitir um episódio da novela 'Bem Me Quer' em direto.

A estação concorrente, a SIC, disputa audiências com a estreia da nova trama, 'Amor, Amor', com Ivo Lucas como protagonista.

Leia Também: Ups! Na estreia de 'Dois às 10' caiu "qualquer coisa" no cenário