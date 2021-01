A emissão de estreia de 'Dois às 10' ainda ia na primeira parte quando sofreu um percalço. Durante a conversa com Paulo Pires, que por coincidência abordava as superstições na representação, ouviu-se um barulho de fundo que não deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz indiferentes.

"Ai valha-me Deus", disse o apresentador em sobressalto.

Maria Botelho Moniz, por sua vez, mostrou-se tranquila com o 'susto': "Disseram-me que dava sorte cair qualquer coisa no cenário no primeiro dia".

Paulo Pires acrescentou ainda que, em Teatro, é "bom sinal" quando um guião cai ao chão.

Terá sido este um bom presságio?

