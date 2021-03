Foi para o ar esta segunda-feira, dia 29, o 'Cristina ComVida', o novo programa dos finais de tarde da TVI.

O look

Pelas 19 horas, Cristina Ferreira abriu portas da sua nova 'casa' aos espectadores e foi com um look lilás que deu as boas-vindas aos convidados.

Para a estreia, a estrela da TVI apostou num vestido estilo gabardine que em poucos minutos mereceu os maiores elogios nas redes sociais.

As primeiras visitas

Os primeiros convidados do programa foram Célia e Telmo Ferreira, ex-concorrentes da primeira edição do 'Big Brother', que estreou na estação no ano de 2000. O motivo desta escolha prende-se com o facto do 'Cristina ComVida' ter como cenário a casa onde decorreu o reality show.

Cristina em lágrimas

Nos primeiros minutos do programa, a anfitriã foi às lágrimas lágrimas com uma surpresa que recebeu no exterior: Sobrevoou pela Venda do Pinheiro um avião com a mensagem 'Cristina, o sonho começa agora'.

[Notícia em atualização]

